Council of Dads prima puntata: trama e anticipazioni 16 agosto 2020 (Di domenica 16 agosto 2020) Council OF Dads STREAMING DOVE VEDERE. Da domenica 16 agosto 2020 arriva su Canale 5 la serie tv targata NBC. Scopri trama e anticipazioni sul primo appuntamento. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV E STREAMING Council of Dads episodio 1 Il consiglio dei papà. Un tumore in fase terminale spinge Scott, padre di 5 figli, a creare un Consiglio dei Papà composto da tre suoi amici pronti a sostituirlo come figura paterna. Council of Dads episodio 2 Non sto bene. Robin non riesce a gestire il Consiglio dei Papà così decide di farne a meno, con grande disappunto di Larry. Council of Dads episodio 3 Chi vuoi essere? A Robin viene fatta ... Leggi su cubemagazine

MontiFrancy82 : Da domenica 16 agosto su Canale 5, debutta in prima serata la serie inedita #CouncilofDads - SMSNEWSOFFICIAL : Da domenica 16 agosto su Canale 5, debutta in prima serata la serie inedita #CouncilofDads - SMSNEWSOFFICIAL : Da domenica 16 agosto su Canale 5, debutta in prima serata la serie inedita «Council of Dads» - zazoomblog : Council of Dads: trama cast e anticipazioni. Quante puntate sono - #Council #Dads: #trama #anticipazioni. - zazoomblog : Council of Dads la nuova serie in onda da domenica 16 agosto su Canale 5 - #Council #nuova #serie #domenica -