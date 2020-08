Council of Dads: da stasera su Canale 5 la serie tv dai creatori di Grey's Anatomy (Di domenica 16 agosto 2020) Prende il via stasera su Canale 5 alle 21:21 il nuovo family-drama Council of Dads, realizzato dai creatori di Grey's Anatomy. Al via stasera su Canale 5, alle 21:21, in prima TV assoluta per l'Italia, la serie Council of Dads, adattamento televisivo dell'omonimo romanzo di Bruce Feiler, realizzato per NBC dai coniugi Joan Rater e Tony Phelan, già ideatori di Grey's Anatomy. Al centro di Council of Dads una famiglia che nel periodo della malattia del capofamiglia Scott (Tom Everett Scott) trova sostegno e conforto in un composito gruppo di amici. Motore del racconto, la ricerca di una guida spirituale per i ... Leggi su movieplayer

