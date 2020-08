Costantino Vitagliano al veleno contro Maria De Filippi: “Lei si arrabbia se…” (Di domenica 16 agosto 2020) Dopo tanti anni dalla sua esperienza a Uomini e Donne Costantino Vitagliano lancia qualche frecciatina a Maria De Filippi. Noto senza dubbio come uno dei primi tronisti voluti nel suo programma dalla moglie di Maurizio Costanzo, l’ex tronista (oggi opinionista e attore) ha rilasciato delle dichiarazioni dai toni un po’ velenosi. In una recente intervista radiofonica per il programma I Radioattivi di Radio Club 91, Vitagliano ha parlato sia della sua esperienza alla web serie di Lory del Santo, sia della precedente esperienza a U&D. Costantino Vitagliano si è fatto notare, nei suoi anni di presenza in televisione, anche per non avere parecchi peli sulla lingua. Così con la sua solita schiettezza l’ex tronista ha ... Leggi su velvetgossip

esterconlacca : Anche a voi Costantino Vitagliano guarda le stories? ???? - ansa007 : E niente...il bot di Costantino Vitagliano che guarda le mie storie su Instagram. Che tristezza. - sereferiali : perché costantino vitagliano mi guarda le storie dannati bot - Ainely88 : @CanettiQueen Wannabe Costantino Vitagliano ha fatto l'esperimento ???????????? -