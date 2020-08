Cossiga e le stragi: se un giorno spuntasse il ruolo di servizi segreti alleati non mi meraviglierei (Di domenica 16 agosto 2020) Nel 1995 Francesco Cossiga rilasciò a Lucio Caracciolo di Limes una lunga intervista nella quale parlava dei "misteri d'Italia" e della politica estera del nostro paese Cossiga Per capire il declino ... Leggi su globalist

“Nello specifico della mia esperienza di ‘ex nemico’ – racconta Segio - debbo riconoscere che è stato, se non l’unico, quello che con maggior determinazione e perseveranza si è preso il lusso di dire ...

“Facendo un raffronto tra il panorama e il ceto politico attuale e quello della Prima Repubblica, pur senza alcuna nostalgia, sono senz’altro molti i motivi e gli aspetti che possono portare a giudica ...

