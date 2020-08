Cos’è Triller, l’app rivale di TikTok su cui è appena sbarcato Donald Trump – Il video (Di domenica 16 agosto 2020) Brevi video a scorrimento verticale, la possibilità di riprendere degli audio per interpretarli, contenuti che vanno dal ballo agli sketch comici (o supposti tali). A pochi minuti dal primo download, Triller non sembra così diversa dalla cinese TikTok. Forse però la differenza più grande non sta tanto nei codici usati per programmarla quanto nel luogo dove si trova il suo quartiere generale. Ed è proprio questo il motivo che ha convinto il presidente Usa Donald Trump a sbarcare su questa piattaforma. Fondata da David Liberman e Sammy Rubin nel 2015, Triller ha la sua base a New York. Nelle ultime settimane l’app ha scalato le classifiche degli store digitali, fino ad arrivare a 250 milioni di download. Un boost nato dalla politica anti ... Leggi su open.online

infoitscienza : Triller: cos'è e come funziona l'app dove stanno migrando i tiktoker USA -

Ultime Notizie dalla rete : Cos’è Triller Stephen Amell accusato di razzismo. Esplode la polemica su Twitter Teleblog