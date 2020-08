Cosa c’è di positivo e cosa c’è di negativo nei dati sul coronavirus del 16 agosto (Di domenica 16 agosto 2020) La notizia che arriva dai numeri coronavirus 16 agosto è incoraggiante, anche se bisogna considerare sempre l’aspetto che nel fine settimana il numero di contagi è sempre stato inferiore a causa del numero minore di tamponi processati. In ogni caso, si intravede un segnale positivo: nelle ultime 24 ore, i nuovi casi di coronavirus registrati in Italia sono 479, circa 140 in meno della giornata di ieri (quando erano saliti a quota 623). I nuovi decessi sono 4. Il dato sulle vittime complessive sale a 35.396, mentre i contagiati a 253.915. LEGGI ANCHE > cosa c’è di positivo e di negativo nei dati sul coronavirus del 15 agosto Numeri ... Leggi su giornalettismo

