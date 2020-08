Coronovavirus, bambina di 5 anni ricoverata a Padova: è intubata (Di domenica 16 agosto 2020) Positiva al Sars-CoV2, è affetta da patologia di tipo renale. I medici al lavoro per capire se sia in qualche modo connessa con il virus Leggi su repubblica

PADOVA. Una bambina di 5 anni è ricoverata in terapia intensiva pediatrica a Padova ed è risultata positiva al Covid-19. Ne dà conferma l’Azienda ospedaliera di Padova, che però sottolinea: "Al moment ...C'è anche una bambina di 5 anni, ricoverata in terapia intensiva nell'azienda ospedaliera di Padova, tra i pazienti Covid che destano preoccupazione in Veneto, dopo la ripresa dei contagi nelle ultime ...