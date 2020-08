Coronavirus, tamponi negli aeroporti al rientro: nessun controllo a Milano, Bergamo e Napoli, sì a Roma e Venezia (Di domenica 16 agosto 2020) Migliaia di passeggeri da Grecia, Spagna, Croazia e Malta non sono stati sottoposti al test anti-Covid. Il caso della Lombardia. A Fiumicino controllati i primi viaggiatori Leggi su corriere

you_trend : ?? #Coronavirus, aggiornamento quotidiano • Attualmente positivi: 14.406 • Deceduti: 35.392 (+4 +154*, +0,45%) • Di… - NicolaPorro : Pressing sulle #regioni per la stretta su #movida e #discoteche, #tamponi, #quarantena e #test rapidi per chi rient… - you_trend : ?? #Coronavirus, medie mobili settimanali e variazione rispetto alla settimana scorsa Casi totali: 476 casi in medi… - a42nno : RT @Corriere: Caos tamponi negli aeroporti: si fanno a Roma e Venezia, ma non a Milano, Bergamo e Napoli - Scentone75 : RT @Corriere: Caos tamponi negli aeroporti: si fanno a Roma e Venezia, ma non a Milano, Bergamo e Napoli -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus tamponi Coronavirus Lazio, i tamponi dal medico di base. «Le diagnosi saranno più veloci» Il Messaggero Coronavirus, tamponi obbligatori per coloro che atterrano a Fiumicino

Nell’operazione sono impegnati 40 operatori sanitari presso lo scalo aeroportuale e 120 nei drive in attivi per i tamponi. “Fiumicino rappresenta il 70% del traffico nazionale. Faremo di tutto per ...

Test anti-Covid a Fiumicino: ecco le postazioni installate nell'aeroporto di Roma

Sono partiti all'aeroporto di Fiumicino i test anti-Covid-19 sui viaggiatori di rientro dalle località turistiche dei Paesi ritenuti a rischio, in particolare Spagna, Grecia, Croazia e Malta. Lo fa sa ...

Nell’operazione sono impegnati 40 operatori sanitari presso lo scalo aeroportuale e 120 nei drive in attivi per i tamponi. “Fiumicino rappresenta il 70% del traffico nazionale. Faremo di tutto per ...Sono partiti all'aeroporto di Fiumicino i test anti-Covid-19 sui viaggiatori di rientro dalle località turistiche dei Paesi ritenuti a rischio, in particolare Spagna, Grecia, Croazia e Malta. Lo fa sa ...