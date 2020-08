Coronavirus surgelati, cosa dicono gli esperti su Covid-19 e cibo (Di domenica 16 agosto 2020) Mentre nel mondo infuria la pandemia da Covid-19 , in Italia abbiamo avuto l'illusione di vivere momenti di tregua dall'epidemia SARS-CoV-2. Ma ora i contagi stanno riprendendo e la notizia che tracce ... Leggi su quotidiano

Roma, 16 agosto 2020 - Mentre nel mondo infuria la pandemia da Covid-19, in Italia abbiamo avuto l'illusione di vivere momenti di tregua dall'epidemia SARS-CoV-2. Ma ora i contagi stanno riprendendo e ...

I surgelati importati da Paesi a rischio possono trasmettere il coronavirus?

La fonte delle nuove infezioni che si sono registrate in Nuova Zelanda dopo oltre 100 giorni a contagio zero sta destando non poche preoccupazioni: le indagini dei tecnici della sanità neozelandese si ...

