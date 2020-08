Coronavirus: Siena senza Palio dell’Assunta. In piazza messa dei fantini (Di domenica 16 agosto 2020) Niente Palio dell'Assunta, oggi 16 agosto. Non accadeva da 76 anni, dal 1944, quando a fermare la carriera fu la seconda guerra mondiale. In questo 2020, dopo l'annullamento di quello del 2 luglio, ancora una volta l'emergenza sanitaria per il Coronavirus, ha imposto lo stop. Una decisione presa a maggio di comune accordo tra sindaco e capitani delle contrade Leggi su firenzepost

