Coronavirus, scende il numero di tamponi ma non quello dei casi positivi: il bollettino aggiornato (Di domenica 16 agosto 2020) Il numero dei nuovi casi di Coronavirus continua a rimanere alto in Italia, nelle ultime 24 ore sono 479 le persone che hanno contratto il virus, quattro invece i decessi e 146 i guariti. I tamponi effettuati sono stati 36.507 tamponi, dunque è risultato positivo l’1,31% dei test processati. Le Regioni con il più alto numero di casi sono: il Veneto (78), il Lazio (68), la Lombardia (61), l’Emilia Romagna (51), la Campania (46), il Piemonte (40) e la Sicilia (39). Il bilancio aggiornato ad oggi in Italia è di: 253.915 casi totali 35.396 morti 203.786 guariti Il pazienti attualmente positivi al Covid-19 in Italia sono 14.733, così ... Leggi su sportfair

Coronavirus, scende la curva dei contagi con il "trucchetto" dei tamponi: il crollo sospetto

Da oggi si salpa: la Msc Grandiosa leva l'ancora dal porto di Genova per il suo tour del Mediterraneo occidentale, e sarà la prima crociera in Italia dell'era Covid. A permettere alle grandi navi pass ...

Coronavirus, in Lombardia 61 positivi e 3 decessi. Un caso in provincia di Como

(ANSA) – MILANO, 16 AGO – Sono 61 i nuovi casi positivi (33 meno di ieri) per coronavirus in Lombardia, di cui 5 ‘debolmente positivi’ e nessuno a seguito di test sierologico. I tamponi effettuati son ...

