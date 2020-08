Coronavirus, rimbalzano i contagi in Europa: corsa ai rimpatri e nuove restrizioni (Di domenica 16 agosto 2020) Nuovo record di casi in Corea del Sud, è l’aumento più significativo da marzo. Allarme in Francia: 3.310 nelle ultime 24 ore Leggi su lastampa

La Germania ha registrato nelle ultime 24 ore altri 1.415 casi di coronavirus e altri sei decessi, con un numero di infezioni in lieve calo rispetto alle 1.449 del giorno precedente. L'Olanda, da part ...

Economia - Nelle ultime 24 ore i nuovi casi registrati nel mondo sono stati 286 mila, poco al di sotto del massimo di 297 mila registrato il 1 agosto. A preoccupare è però il conteggio quotidiano dei ...

