Coronavirus. Regione Lazio 68 nuovi positivi e zero decessi (Di domenica 16 agosto 2020) Oggi registriamo 68 casi e zero decessi. Di questi di questi circa 1/3 riguardano un cluster in una casa di cura (Asl Roma 1) e 1/3 sono casi di importazione o riguardano giovani di rientro da vacanze: sette casi di rientro da Malta, tre casi da Croazia, tre casi da Ucraina, tre casi da Spagna (uno da Formentera), tre casi da Grecia (Corfu’), un caso da Romania e un caso da Libano. Considerato l’iper afflusso di oggi domenica 16 agosto al drive-in del San Giovanni sono aperti anche il drive-in del Forlanini e quello del Santa Maria della Pietà che al momento sono praticamente vuoti. Da domani tutti i drive-in sono operativi 7 giorni su 7 (dalle ore 9 alle ore 18). Sono partiti questa mattina i test all’Aeroporto di Fiumicino che è il primo scalo internazionale italiano a partire con i test e voglio ringraziare ADR e ... Leggi su romadailynews

Quattro vittime e 629 nuovi casi nelle ultime 24 ore. Sono questi i nuovi numeri della diffusione del Coronavirus in Italia del 15 agosto. I contagi, quindi, continuano a salire (venerdì erano 574). I ...

