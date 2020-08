Coronavirus, ragazzo torna dalla Croazia: il padre in terapia intensiva (Di domenica 16 agosto 2020) Un uomo di 60 anni positivo al Coronavirus si trova in terapia intensiva dopo essere stato contagiato dal figlio. Il ragazzo era appena tornato da una vacanza in Croazia. Boom di positivi nelle marche Un uomo di Fano di 60 anni è finito in terapia intensiva. Il padre risultato positivo al Coronavirus, è stato contagiato dal figlio appena tornato da una vacanza in Croazia. l’uomo è stato trasferito in condizioni gravi all’ospedale Marche Nord di Pesaro. Allarme nelle marche per il boom di contagi dell’ex zona rossa. Di 32 tamponi positivi – tutti asintomatici e quasi tutti a Fano – 19 arrivano dal pesarese e 13 sono riguardano ragazzi ... Leggi su bloglive

