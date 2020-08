Coronavirus: quattro nuovi positivi in provincia di Salerno (Di domenica 16 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – Sono 4 i positivi di oggi: 2 ragazze di Salerno rientrate da Malta; un ragazzo di Campagna dopo una vacanza dalla Spagna, non collegato al caso precedentemente registrato nello stesso comune; ancora un caso anche a Scafati: si tratta di una donna collegata a caso di ragazzo proveniente da Malta nei giorni scorsi. Nessun altro positivo fra i 224 tamponi processati oggi dal laboratorio di Eboli. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24

Agenzia_Ansa : #Covid_19 Contagi ancora in salita, sono 629 in 24 ore. Quattro le vittime. Gli incrementi maggior in #Veneto,… - Linkiesta : Per Giuseppe De Rita, presidente della Fondazione Censis, bisogna fare attenzione ai prossimi quattro mesi perché p… - Dixy62553861 : RT @ultimenotizie: La #Croazia, con poco più di quattro milioni di abitanti e meta di turismo, segnala 162 nuovi casi di #coronavirus e due… - Dixy62553861 : RT @immediatonet: ?? #Coronavirus, quattro morti e 479 nuovi casi (in calo rispetto a ieri) nel bollettino del 16 agosto. Attualmente positi… - byflaviofla : RT @Linkiesta: Per Giuseppe De Rita, presidente della Fondazione Censis, bisogna fare attenzione ai prossimi quattro mesi perché plasmerann… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus quattro Coronavirus, quattro morti e 479 nuovi casi (in calo rispetto a ieri) nel bollettino del 16 agosto. Attualmente positive 14.733 persone l'Immediato Coronavirus, il governo ha deciso: "Discoteche chiuse fino al 7 settembre". Oggi 479 contagi

E alla fine c'è la decisione del Governo. L'Italia chiude le discoteche. L'aumento dei contagi degli ultimi giorni ha influito sulla decisione di sospendere le attività di tutte le discoteche e sale d ...

Covid, i dettagli sugli ultimi positivi registrati in provincia di Latina

“Oggi registriamo 68 casi e zero decessi. Di questi di questi circa 1/3 riguardano un cluster in una casa di cura (Asl Roma 1) e 1/3 sono casi di importazione o riguardano giovani di rientro da vacanz ...

