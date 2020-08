Coronavirus, positivi sul set: stop alle riprese del cinepattone (Di domenica 16 agosto 2020) Due positivi al Coronavirus sul set del nuovo cinepanettone di Boldi e De Sica e stop alle riprese del film: contagiati due membri del catering Le riprese del cinepanettone “Natale su Marte” sono state interrotte a causa di due positivi al Coronavirus sul set. In un hotel di lusso nel quartiere Aurelio di Roma, si stavano svolgendo le riprese del nuovo film di Massimo Boldi e Christian De Sica. Sul set però sono risultati positivi al covid-19 due membri del catering e le riprese sono state interrotte. Il set ha dovuto quindi chiudere per permettere a tutti gli altri membri del cast di sottoporsi al tampone. Tutte le procedure Asl sono state messe in atto, e ogni singolo componente del ... Leggi su bloglive

