Coronavirus, più di 770mila morti nel mondo. In Arizona un distretto rimanda la riapertura delle scuole: mancano gli insegnanti, troppi permessi (Di domenica 16 agosto 2020) Nel mondo i morti per Coronavirus sono più di 770mila (771.063), le persone contagiate sono 21.394.639, secondo i dati della Johns Hopkins University. Gli Stati Uniti rimangono il Paese più colpito con 5.360.277 casi e 169.481 vittime. Usa Ansa Protesta degli insegnanti e degli studenti contro la riapertura delle scuole, New York, UsaNegli Stati Uniti i morti hanno superato i 169mila, +1052 rispetto al conteggio di ieri, mentre i contagiati sono più di 5,3 milioni (48.701 più di ieri). Nel Paese continua la protesta degli insegnanti che si oppongono alla riapertura delle scuole in presenza perché ritengono che non ci ... Leggi su open.online

