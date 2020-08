Coronavirus, per il mondo è il giorno più nero: quasi 300mila nuovi casi in 24, mai così tanti. Francia verso l’obbligo mascherina in azienda (Di domenica 16 agosto 2020) Per il mondo è stato il giorno più nero della pandemia: 294mila nuovi casi in 24 ore. Non erano mai stati così tanti in un solo giorno. Il totale dei contagiati, così, sale a 21 milioni. In atto non è una seconda ondata, ma come aveva già spiegato l’Oms nei giorni scorsi non è mai finita la prima grande ondata che va avanti con alti e bassi. E dopo che la curva nei Paesi occidentali sembrava riabbassarsi ora ha ripreso a salire. In Europa questo porta a nuove restrizioni dei singoli Paesi, maggiori controlli alle frontiere soprattutto in aeroporto, obblighi di test e quarantene. E come l’Italia che ha chiuso le discoteche e ha inasprito le regole sulle mascherine anche altri Paesi europei stanno riarretrando ... Leggi su ilfattoquotidiano

Otto prostitute sono risultate positive al Covid-19, ma è quasi impossibile riuscire a risalire a tutti i clienti e ai contatti. Per il momento nessuno ha risposto all'appello di farsi avanti ...

Case chiuse aperte, ma niente sesso. Succede a Berlino dopo la chiusura dovuta al Covid e durata mesi: l'industria del sesso a pagamento riparte, ma i rapporti completi sono proibiti. Per i clienti so ...

