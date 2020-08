Coronavirus Padova, bambina di 5 anni intubata: patologia a sangue e reni (Di domenica 16 agosto 2020) Caso di Coronavirus che sconvolge Padova, dove ad essere intubata è una bambina di soli 5 anni: riscontrata una sindrome a reni e sangue Coronavirus in Italia che continua ad essere una minaccia molto pericolosa. I contagi nelle ultime settimane sono tornati a salire, spaventando molto il nostro paese. La notizia che sconvolge l’Italia oggi arriva da Padova. Infatti, una bambina di soli 5 anni è stata intubata per l’insufficienza respiratoria data dal Covid-19. Inoltre, alla piccola sarebbe stata diagnosticata una sindrome al sangue ed ai reni. Solitamente questa patologia viene diagnosticata a chi ha infezioni ... Leggi su bloglive

Un bimbo di cinque anni positivo a Covid ricoverato in Terapia intensiva pediatrica all'ospedale di Padova: è stato necessario intubarlo perché i suoi piccoli polmoni colpiti dall’infezione non gli pe ...Quattro vittime e 629 nuovi casi nelle ultime 24 ore. Sono questi i nuovi numeri della diffusione del Coronavirus in Italia del 15 agosto. I contagi, quindi, continuano a salire (venerdì erano 574). I ...