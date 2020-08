Coronavirus, otto escort risultate positive preoccupano le autorità sanitarie: 'I clienti non vogliono farsi avanti' (Di domenica 16 agosto 2020) Il focolaio da in una struttura a luci rosse nella località turistica spagnola di lcázar de San Juan ha messo in allarme le autorità sanitarie. otto prostitute sono risultate positive al Covid-19, ma ... Leggi su leggo

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus otto Coronavirus, otto escort risultate positive preoccupano le autorità sanitarie: «I... Il Mattino Covid-19, nel LAZIO 68 nuovi casi. 5 nella ASL RM6. In partenza i test all’aeroporto di Ciampino

Oggi si registrano nel Lazio 68 nuovi casi positivi al Coronavirus e zero decessi. Di questi circa 1/3 riguardano un cluster in una casa di cura (Asl Roma 1) e 1/3 sono casi di importazione o riguarda ...

Gp Spagna, pagelle: Vettel 9, Ferrari 5, Sainz e Leclerc 8

Nel dispotico regno della Mercedes fa ancora un’incursione Max Verstappen, anche se stavolta non basta a catturare lo scalpo di Lewis Hamilton. Ma l’uomo del giorno nel Gp di Spagna a Barcellona alla ...

