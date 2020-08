Coronavirus, oltre mille nuovi casi nel Regno Unito per il sesto giorno di fila (Di domenica 16 agosto 2020) Per il sesto giorno consecutivo si registrano più di mille nuovi casi di Coronavirus nel Regno Unito (1.040 per l’esattezza). Lo riporta l’agenzia Reuters, citata dal New York Times. Si registrano inoltre cinque decessi di pazienti risultati positivi da almeno 28 giorni.L'articolo Meteo Web. Leggi su meteoweb.eu

LegaSalvini : ??GIUSEPPE CONTE INDAGATO PER IL CORONAVIRUS, GLI ESPOSTI SONO OLTRE 200: ACCERCHIAMENTO GIUDIZIARIO - Agenzia_Ansa : Nuovo record in #Francia, oltre 3mila casi. Negli Usa 48mila contagi e più di mille morti #Coronavirus #ANSA… - MediasetTgcom24 : Coronavirus, a Parigi vietati raduni di oltre 10 persone #coronavirus - Adesposto : Allarme in Franca, record di nuovi casi: sono oltre 3mila in 24 ore - curioso_molto : RT @LegaSalvini: ??GIUSEPPE CONTE INDAGATO PER IL CORONAVIRUS, GLI ESPOSTI SONO OLTRE 200: ACCERCHIAMENTO GIUDIZIARIO -