Coronavirus, oggi nuovo incontro tra Governo e Regioni su discoteche e sale da ballo (Di domenica 16 agosto 2020) Governo e Regioni si siederanno di nuovo a un tavolo per discutere sui provvedimenti da prendere in tema di locali notturni per evitare o limitare la seconda ondata di contagi nel Paese. All’incontro, fissato per le 16, parteciperanno per l’esecutivo i ministri Boccia, Speranza e Patuanelli, nel tentativo di arrivare a un accordo dopo il nulla di fatto di tre giorni fa. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano

