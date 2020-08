Coronavirus, oggi in Italia appena 4 morti e crollo dei nuovi casi positivi: la curva torna a scendere, situazione molto confortante [DATI] (Di domenica 16 agosto 2020) I DATI sulla pandemia di Coronavirus forniti dalla civile: nelle ultime 24 ore in Italia ci sono stati 4 morti, 146 guariti e 479 nuovi casi su 36.507 tamponi. oggi è risultato positivo l’1,31% dei test processati, in linea con gli ultimi giorni. Le Regioni con il più alto numero di casi sono: Veneto (78), Lazio (68), Lombardia (61), Emilia Romagna (51), Campania (46), Piemonte (40) e Sicilia (39). Il bilancio aggiornato ad oggi in Italia è di: 253.915 casi totali 35.396 morti 203.786 guariti Il pazienti attualmente positivi al Covid-19 in Italia sono 14.733, ma aumenta sensibilmente il numero degli ... Leggi su meteoweb.eu

