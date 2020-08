Coronavirus, nuovo vertice di governo: ecco le attività che saranno chiuse (Di domenica 16 agosto 2020) Il governo ha convocato le Regioni e proprio in questi minuti sta decidendo sulle nuove misure. Discoteche verso la chiusura in tutta Italia. Il costante aumento dei contagi e dei ricoveri, specie di pazienti giovani, hanno indotto il governo a non aspettare oltre. Alle ore 16 di oggi è stata convocata dal ministro degli Affari … L'articolo Coronavirus, nuovo vertice di governo: ecco le attività che saranno chiuse è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews

TgLa7 : #Coronavirus: nuovo picco in Francia, 3.310 casi in 24 ore - Agenzia_Ansa : Nuovo record in #Francia, oltre 3mila casi. Negli Usa 48mila contagi e più di mille morti #Coronavirus #ANSA… - petergomezblog : #Coronavirus, nuovo incontro tra Governo e Regioni sui locali notturni: si va verso la chiusura in tutta Italia. Fo… - AsiaNotizie : RT @Asiablog_it: ??#CoronaVirus #INDIA???? Oltre 65.000 contagiati nella sola giornata di ieri: è un nuovo record per il Paese asiatico, che… - SecondoPaulo : RT @ChiodiDonatella: IL PARTITO DEL #LOCKDOWN2 SUL #COVID19 AGITA NUMERI A CASACCIO COME UNA CLAVA #Virologi da passerella e #governatori,… -