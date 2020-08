Coronavirus, nuovo record in Francia: oltre 3mila casi (Di domenica 16 agosto 2020) La Francia ha registrato un nuovo record giornaliero di casi di Coronavirus dalla fine del lockdown a maggio: 3.310 nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Sanità riportati dai media francesi. Sono stati anche individuati 17 nuovi focolai ed è stato calcolato che il tasso di positività settimanale è aumentato del 2,6%. In lieve crescita anche il numero dei pazienti in rianimazione, 376 in totale, +9 rispetto a venerdì. Dall’inizio della pandemia di Covid-19 sono morte 30.409 persone. Leggi su huffingtonpost

In Italia, dall’inizio della pandemia, almeno 252.809 hanno contratto il virus Sars-CoV-2: di queste, 35.234 sono decedute (qui l’ultimo bollettino). Secondo gli ultimi dati elaborati dalla Johns Hopk ...

Coronavirus, preoccupa la situazione in Alto Adige. Ci sono altri 9 contagiati, oltre 1430 le persone in isolamento

BOLZANO. I contagi in Alto Adige non accennano a diminuire. I laboratori dell'Azienda sanitaria nelle ultime 24 ore hanno effettuato e analizzato 1.062 tamponi e sono stati registrati 9 nuovi casi ...

