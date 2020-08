Coronavirus: nuovo record in Francia, oltre 3000 casi (Di domenica 16 agosto 2020) ANSA, - ROMA, 16 AGO - La Francia ha registrato un nuovo record giornaliero di casi di Coronavirus dalla fine del lockdown a maggio: 3.310 nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della ... Leggi su corrieredellosport

RegioneER : L'aggiornamento di oggi sui contagi da #coronavirus in #EmiliaRomagna: 71 nuovi positivi, di cui 40 asintomatici in… - RaiNews : In Messico 635 morti in un giorno: terzo paese al mondo per numero di decessi, 56.543. In Corea del Sud nuovo recor… - MediasetTgcom24 : Coronavirus, nuovo picco di contagi in Corea del Sud #coroanvirus - MenegazziMarina : RT @francescatotolo: A risultare positivo al test del tampone è il cuoco della nave quarantena #GnvAzzurra che lavorava a bordo dell’imbarc… - n_piera : RT @HuffPostItalia: Coronavirus, nuovo record in Francia: oltre 3mila casi -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus nuovo Coronavirus: nuovo record in Francia, oltre 3000 casi - Ultima Ora Agenzia ANSA Wuhan dopo il Coronavirus, inaugurato il Salone dell’Auto

i volontari e tutte le varie categorie che oggi sono in prima linea nella lotta contro il nuovo Coronavirus. Sono previsti degli sconti importanti sull’acquisto di una nuova vettura, il massimo ...

Coronavirus, Russia: prodotto il primo lotto del vaccino. Da settembre 5 milioni di dosi al mese

La Russia ha dichiarato di aver prodotto il primo lotto del suo vaccino contro il coronavirus, dopo che il presidente Vladimir Putin aveva annunciato, martedì scorso, di avere approvato, primo al mond ...

i volontari e tutte le varie categorie che oggi sono in prima linea nella lotta contro il nuovo Coronavirus. Sono previsti degli sconti importanti sull’acquisto di una nuova vettura, il massimo ...La Russia ha dichiarato di aver prodotto il primo lotto del suo vaccino contro il coronavirus, dopo che il presidente Vladimir Putin aveva annunciato, martedì scorso, di avere approvato, primo al mond ...