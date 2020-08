Coronavirus: nuovo record in Francia, oltre 3000 casi (Di domenica 16 agosto 2020) ROMA, 16 AGO - La Francia ha registrato un nuovo record giornaliero di casi di Coronavirus dalla fine del lockdown a maggio: 3.310 nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Sanità ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno

Nuovo record in Francia: oltre 3000 nuovi casi in un giorno e 17 nuovi focolai

La Francia ha registrato un nuovo record giornaliero di casi di coronavirus dalla fine del lockdown a maggio: 3.310 nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Sanità riportati dai media f ...

