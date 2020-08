Coronavirus: nuovo record in Francia, oltre 3.300 casi nelle ultime 24 ore (Di domenica 16 agosto 2020) La Francia ha registrato un nuovo record di casi di Coronavirus dalla fine del lockdown (maggio): ben 3.310 nelle ultime 24 ore, secondo quanto riportato dal Ministero della Sanità. Sono stati individuati 17 nuovi focolai. Il tasso di positività settimanale è aumentato del 2,6%. In lieve aumento anche i pazienti in rianimazione: 376 in totale, +9 rispetto a venerdì. Dall’inizio della pandemia nel Paese sono morte 30.409 persone, per un totale di 252.965 casi. Coronavirus, le ultime news dal Mondo: Auckland in lockdown, aumentano i contagi nell’area di SeulL'articolo Meteo Web. Leggi su meteoweb.eu

Un papà di 60 anni è ricoverato in terapia intensiva dopo che il figlio, tornato dalla Croazia, gli ha trasmesso il coronavirus. Continuano a verificarsi casi di coronavirus importati dall’estero, spe ...

Coronavirus Lazio, in funzione a Fiumicino i test a passeggeri in rientro da zone a rischio

Cronaca Coronavirus, nel Lazio 58 nuovi casi, oltre metà dall'estero. "Livelli di maggio, se continua così a rischio apertura scuole in sicurezza" Accolti in un'area riservata e isolata del ...

