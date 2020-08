Coronavirus nella provincia di Latina: 12 casi, ecco dove (Di domenica 16 agosto 2020) Coronavirus, salgono i positivi a Latina e provincia. Dopo diversi giorni a basso indice, nelle ultime ore c’è stata un’impennata: sono 12 i casi registrati nell’intera provincia, così suddivisi: 2 ad Aprilia, 1 a Cisterna di Latina, 4 a Gaeta e 5 a Sezze. C’è da precisare che per quanto riguarda Sezze sono casi riferiti a ieri e non registrati nei dati del 15 agosto di pazienti ricoverati in una casa di cura. Per quanto riguarda la tipologia di contagio, 3 sono rientrati dall’estero (Malta, Ucraina e Malta) mentre i restanti 9 sono contatti di casi conosciuti già in isolamento (tra cui appunto i 5 casi di Sezze). Inoltre è stato notificato 1 caso ... Leggi su ilcorrieredellacitta

