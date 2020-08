Coronavirus, nel mondo 294 mila nuovi casi in 24 ore. In Italia, discoteche chiuse (Di domenica 16 agosto 2020) «Mai così tanti casi da inizio pandemia». L’Organizzazione Mondiale della Sanità, nella domenica successiva al Ferragosto, ha espresso la propria preoccupazione per un numero di contagi in costante aumento. Nelle scorse ventiquattro ore, si sono registrati nel mondo 294.000 nuovi casi di Coronavirus, per un totale – secondo il bollettino stilato dalla John Hopkins University – di 21,5 milioni di casi e 771.111 decessi. Gli Stati Uniti restano, ad oggi, il Paese più colpito dall’epidemia, con 48 mila nuovi casi in ventiquattro ore, ma è la Francia, in Europa, a rappresentare un rischio concreto per quel che in Italia ha già preso hashtag di #Lockdown2. Leggi su vanityfair

Dall’inizio dell’epidemia da Coronavirus, in Emilia-Romagna si sono registrati ... In provincia di Modena su 9 casi, 7 sono sintomatici e 6 erano già in isolamento domiciliare. Nel dettaglio: 7 casi ...

Coronavirus: discoteche chiuse in tutta Italia

La decisione giunge dopo il costante aumento dei contagi registrati negli ultimi giorni. ROMA - Tornano a salire i contagi nel nostro paese: nelle ultime 24 ore sono 282 i nuovi casi. In calo il ...

