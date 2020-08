Coronavirus, Maria Triassi: “Non ha senso ragionare in termini di positivi e negativi, proteggere i migranti e i territori che li accolgono o potremmo avere focolai incontrollabili in autunno” (Di domenica 16 agosto 2020) «Sul Covid serve un approccio diverso, altrimenti sarà difficile controllare i focolai che si verranno a creare in autunno». In estrema sintesi è questo il messaggio lanciato dalla professoressa Maria Triassi, direttore del Dipartimento di Sanità Pubblica, Farmacoutilizzazione e Dermatologia della Federico II di Napoli. Per Triassi molte delle decisioni prese dalle Regioni sono dettate da un approccio sommario al problema, condizionato da una modalità incompleta di presentazione dei dati. «Non ha alcun senso, o meglio è estremamente riduttivo, – spiega Triassi – accorpare i dati e ragionare solo in termini di positivi e negativi. Per poter valutare ... Leggi su meteoweb.eu

