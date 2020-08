Coronavirus, la nuova ordinanza del Governo: obbligo di mascherine all’aperto nelle ore serali e notturne [INFO] (Di domenica 16 agosto 2020) Torna l’incubo Coronavirus in Italia dove oggi è stata decretata la prima ordinanza di chiusura dopo un periodo di relativa normalità per quanto riguarda la libertà dei cittadini. E invece, complice l’aumento dei contagi nei paesi confinanti (solo oggi si sono registrati 3300 casi in Francia, ndr), complici i focolai derivanti da discoteche e luoghi da balli, complice l’incremento di casi da esportazione per i reduci di vacanze all’estero, oggi il Governo ha preso una nuova posizione. Chiuse le discoteche e i luoghi da ballo, sia all’aperto che al chiuso. Ma non solo: viene reintrodotto l’obbligo di mascherina anche all’aperto per le ore serali e notturne, più precisamente le ... Leggi su meteoweb.eu

