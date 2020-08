Coronavirus: la moglie di Bolsonaro annuncia la propria guarigione (Di domenica 16 agosto 2020) La first lady del Brasile, Michelle Bolsonaro, ha annunciato la propria piena guarigione dal Coronavirus, due settimane dopo aver contratto il Covid-19. Sul proprio account Instagram la moglie del presidente Jair Bolsonaro ha pubblicato una foto del risultato negativo del suo test. “Esame negativo. Grazie per le preghiere e per tutte le manifestazioni d’affetto”, ha scritto Michelle Bolsonaro. La prima donna del Brasile, 38 anni, era stata trovata positiva al Covid-19 il 30 luglio. Questo fine settimana, anche il figlio minore di Bolsonaro, Renan Bolsonaro, ha utilizzato i social network per comunicare che e’ risultato positivo al Coronavirus. Il ventiduenne, figlio della ... Leggi su meteoweb.eu

Raoul Casadei e la moglie Pina Sirgiovanni: quasi 60 anni insieme e tre figli. Il loro primo incontro: “ci guardammo e scoccò la scintilla” Questa sera la puntata di Techetechete’ sarà dedicata al “re ...

L’ultima paziente Covid del primario Buzzigoli: «Ho pianto, se oggi sono qui lo devo a lui»

Mara, 59 anni, è guarita dopo oltre un mese in terapia intensiva. «Una persona stupenda, è come se avessimo perso un familiare» VIAREGGIO. Quando Mara Pucci, 59enne di Torre del Lago guarita dal coron ...

