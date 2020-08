Coronavirus Italia, parla l’esperto: “Cosa succederà tra 20 giorni” (Di domenica 16 agosto 2020) In Italia i casi accertati di Coronavirus continuano a salire. Più di 600 registrati nel solo bollettino di ieri, ma cosa può succedere se si conferma questo trend? La curva dei contagi è tornata pericolosamente a salire. I casi accertati di Covid preoccupano per numeri e modalità. Tanti di questi, infatti, sono di importazione, con i giovani che stanno diventando vettori del virus. Proprio quei giovani che a inizio epidemia sembravano poter essere quasi immuni al Covid, ora sono il veicolo dell’infezione spesso con comportamenti scellerati durante le loro vacanze. I casi dei ragazzi di Roma, del Salento e di Brescia sono esempio lampante: tornati dalle vacanze all’estero sono risultati positivi al tampone, con i giovani di rientro da Pag che hanno testimoniato come, sull’isola croata, veramente in ... Leggi su bloglive

LegaSalvini : Matteo Salvini a processo per la Gregoretti, lo sfogo di un siciliano: 'Siete dei parassiti, era l'unico che ci dif… - sole24ore : Coronavirus, le ultime notizie in Italia: in 24 ore altri 629 nuovi casi e 158 vittime - sole24ore : Coronavirus: oggi in Italia 574 nuovi casi (+51 nelle 24 ore) e 3 vittime. le statistiche complete e altro ancora n… - infoitsalute : BOLLETTINO CORONAVIRUS ITALIA 15 AGOSTO/ Dati Min. Salute: +629 casi, nuovo aumento - FusariPhil : RT @lapoelkann_: Sono oltre 35mila le vittime in Italia ???? del coronavirus. Non sono numeri: sono storie di donne e uomini. Per alcuni però… -