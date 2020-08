Coronavirus Italia, il bollettino: 479 nuovi casi e 4 morti ma meno tamponi di ieri. Picco di contagi in Veneto, Lazio e Lombardia (Di lunedì 17 agosto 2020) Sono 479 i nuovi casi di Coronavirus in tutta Italia: un dato in calo rispetto a quello di ieri (629), secondo il nuovo bollettino diffuso il 16 agosto. Ma sono significativamente diminuiti... Leggi su ilmessaggero

Corriere : Coronavirus, il governo ha deciso: discoteche chiuse in tutta Italia. Stretta sulle mascherine - Corriere : Coronavirus, il governo ha deciso: discoteche chiuse in tutta Italia. Stretta sulle mas... - sole24ore : Coronavirus, le ultime notizie in Italia: in 24 ore altri 629 nuovi casi e 158 vittime - ClotyEmma : RT @Libero_official: 'Quanti sono i #migranti tra i contagiati'. Il governatore smaschera #Conte: sbarchi e #coronavirus, l'equazione perfe… - DZuco31 : RT @Libero_official: “Stanno preparando il terreno per un nuovo lockdown”. Capito #Conte? #Becchi, ora è tutto chiaro #coronavirus https:/… -