Coronavirus Italia, bollettino Protezione civile oggi 16 agosto: morti, contagi, guariti (Di domenica 16 agosto 2020) Il Ministero della Salute e la Protezione civile hanno pubblicato il bollettino sulla diffusione del Coronavirus in Italia aggiornato alla data di oggi, domenica 16 agosto 2020. È di 14.733 (+327) persone attualmente positive, 35.396 (+4) morti, 203.786 (+146) guariti, per un totale di 253.915 (+479) casi, il bilancio inerente all’epidemia di Coronavirus in Italia emerso dal consueto bollettino quotidiano diffuso dal ministero della Salute e dalla Protezione civile.Nell’ultimo giorno sono stati realizzati 36.807 tamponi a fronte dei 53.123 test effettuati nella giornata di ieri. Leggi anche: 1. Covid, ... Leggi su tpi

sole24ore : Coronavirus, le ultime notizie in Italia: in 24 ore altri 629 nuovi casi e 158 vittime - Davide : Italia: riaperture senza logica, ordinanze che si contraddicono in 24h, tracciamento ai minimi, app Immuni non perv… - petergomezblog : #Coronavirus, nuovo incontro tra Governo e Regioni sui locali notturni: si va verso la chiusura in tutta Italia. Fo… - Corriere : In Italia, 479 nuovi casi e 4 morti Per numero di positivi è la peggior settimana dal 17-24 maggio - GlieWanted : RT @TommasoMont: 55 - no, dico: cinquantacinque - ricoverati in terapia intensiva. In tutta #Italia. Uno in meno di ieri. Ma andate a quel… -