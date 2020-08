Coronavirus Italia, bollettino del 16 agosto: 253.915 casi totali, 4 morti in 24 ore (Di domenica 16 agosto 2020) In Italia le persone complessivamente risultate positive al Coronavirus, compresi guariti e deceduti, sono 253.915. Le vittime, in totale, sono 35.396, con 4 decessi nelle ultime 24 ore (ieri 4). Il totale dei positivi, compresi morti e guariti, registra un incremento di 479 casi (ieri 629). Lo riportano i dati del bollettino quotidiano del ministero della Salute (GLI AGGIORNAMENTI LIVE - SPECIALE). Leggi su tg24.sky

