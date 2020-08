Coronavirus Italia, 479 nuovi casi e 4 morti nelle ultime 24 ore (Di domenica 16 agosto 2020) nelle ultime 24 ore in Italia registrati 479 nuovi casi di Coronavirus, che portano il totale da inizio emergenza a 253.915. I decessi sono stati 4, con il totale delle vittime nel Paese che sale a 35. Leggi su lagazzettadelmezzogiorno

sole24ore : Coronavirus, le ultime notizie in Italia: in 24 ore altri 629 nuovi casi e 158 vittime - Davide : Italia: riaperture senza logica, ordinanze che si contraddicono in 24h, tracciamento ai minimi, app Immuni non perv… - petergomezblog : #Coronavirus, nuovo incontro tra Governo e Regioni sui locali notturni: si va verso la chiusura in tutta Italia. Fo… - Pall_Gonfiato : Coronavirus, ecco il bollettino di oggi in Italia - nnapolitanor : RT @Corriere: Coronavirus, il governo ha deciso: discoteche chiuse in tutta Italia. Stretta sulle mascherine -