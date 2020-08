Coronavirus, Israele: rimosso obbligo di quarantena per chi proviene dall’Italia (Di domenica 16 agosto 2020) Il governo ha deciso di rimuovere l’obbligo di quarantena obbligatoria per tutti coloro che proveniva dall’Italia. Lo ha annunciato il comitato del governo sul Coronavirus. Il governo israeliano ha deciso di rimuovere l’obbligo di quarantena verso tutti gli stranieri che provengono dall’Italia. Lo ha comunicato il Comitato di governo sul Coronavirus, dopo aver ricevuto l’autorizzazione … L'articolo Coronavirus, Israele: rimosso obbligo di quarantena per chi proviene dall’Italia proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

Parigi, 16 ago 13:29 - (Agenzia Nova) - Il presidente del Libano, Michel Aoun, lascia aperto uno spiraglio a un accordo di pace con Israele nel corso di un'intervista con l'emittente televisiva france ...

Nuovo attacco aereo israeliano sulla Striscia di Gaza

L'esercito israeliano ha attaccato nuovamente Gaza: gli aerei hanno bombardato diversi siti di Hamas a Khan Yunis per la quinta notte di fila. Una risposta innescata dal lancio di due razzi dalla Stri ...

