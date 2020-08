Coronavirus in Toscana: 34 nuovi contagi (9 rientri dall’estero), oggi 16 agosto. Età media 34 anni (Di domenica 16 agosto 2020) FIRENZE – Sono 34 i nuovi contagi da Coronavirus in Toscana, registrati oggi 16 agosto. Sono 9 i casi rientrati dall’estero, di cui 6 per motivi di vacanza (più 1 contatto). 4 casi sono invece relativi a rientri in Toscana da altre città d’italia (più 4 contatti), 2 infine i casi collegati al cluster della … Leggi su firenzepost

In Toscana sono 10.833 i casi di positività al Coronavirus, 34 in più rispetto a ieri (10 identificati in corso di tracciamento e 24 da attività di screening). I nuovi casi sono lo 0,3% in più rispett ...

