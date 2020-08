Coronavirus, in Giappone per il terzo giorno oltre mille nuovi casi (Di domenica 16 agosto 2020) Il Giappone ha registrato oltre 1.200 nuovi casi di Coronavirus, superando i mille contagi per il terzo giorno consecutivo. Il numero totale di casi si attesta così a 55.830, inclusi i circa 700 casi ... Leggi su tgcom24.mediaset

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Giappone Coronavirus: Giappone, 1000 nuovi casi per il terzo giorno ANSA Nuova Europa Nuovo record in Francia: oltre 3000 nuovi casi in un giorno e 17 nuovi focolai

Dall’inizio della pandemia di Covid-19 sono morte 30.409 persone. La Francia ha registrato un nuovo record giornaliero di casi di coronavirus dalla fine del lockdown a maggio: 3.310 nelle ultime 24 or ...

