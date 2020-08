Coronavirus in Campania, i dati del 15 agosto: 46 nuovi positivi (Di domenica 16 agosto 2020) Coronavirus in Campania: il bollettino di ieri 15 agosto dell’unità di Crisi regionale riporta 46 nuovi positivi su 3.389 tamponi effettuati. Secondo i dati del bollettino della Regione Campania, oggi il numero di positivi al Covid-19 si attesta a 46, di cui 5 provenienti dall’estero, o contatti di precedenti casi di rientro e 8 casi … Leggi su 2anews

e dopo alcuni comuni che hanno imposto nuovamente la mascherina all’aria aperta (come Capri), anche in Campania come nel resto del territorio italiane ci sono novità importanti per contenere la ...Crescono i contagi in Italia e aumentano i focolai nel paese. Allo stato attuale sono stati riportati 925 focolai di Covid cui 225 nuovi, entrambi in aumento per la seconda settimana consecutiva. L'in ...