Coronavirus, in arrivo l’ordinanza del ministro della salute. Speranza: ‘Non possiamo vanificare i sacrifici fatti nei mesi passati’ (Di domenica 16 agosto 2020) ‘I numeri del contagio in Italia, anche se tra i più bassi in Europa, sono in crescita. Non possiamo vanificare i sacrifici fatti nei mesi passati. La nostra priorità deve essere riaprire le scuole a settembre in piena sicurezza.’ Queste le parole del ministro della salute Roberto Speranza il quale sta per firmare un’ordinanza che prevede: Sospensione delle attività del ballo, all’aperto e al chiuso, che abbiano luogo in discoteche e in ogni altro spazio aperto al pubblico; obbligo di mascherina anche all’aperto dalle 18 alle 6 nei luoghi dove c’è rischio di assembramento. Coronavirus, in arrivo l’ordinanza del ... Leggi su ilcorrieredellacitta

I dati di questi ultimi giorni, «anche se sono inferiori a quelli riscontrati in altri Paesi europei non possono non preoccupare». E dunque — di fronte al timore che l’epidemia di coronavirus torni a ...

Sono ormai trascorsi oltre cinque mesi da quel 10 marzo, data in cui il Presidente del Consiglio dei Ministri Giuseppe Conte sottoscrisse un DPCM secondo cui era stata posta la quarantena obbligatoria ...

