Coronavirus, in arrivo l’ordinanza del ministro della salute. Speranza: ‘Non possiamo vanificare i sacirfici fatti nei mesi passati’ (Di domenica 16 agosto 2020) ‘I numeri del contagio in Italia, anche se tra i più bassi in Europa, sono in crescita. Non possiamo vanificare i sacrifici fatti nei mesi passati. La nostra priorità deve essere riaprire le scuole a settembre in piena sicurezza.’ Queste le parole del ministro della salute Roberto Speranza il quale sta per firmare un’ordinanza che prevede: Sospensione delle attività del ballo, all’aperto e al chiuso, che abbiano luogo in discoteche e in ogni altro spazio aperto al pubblico; obbligo di mascherina anche all’aperto dalle 18 alle 6 nei luoghi dove c’è rischio di assembramento. Coronavirus, in arrivo l’ordinanza del ministro ... Leggi su ilcorrieredellacitta

