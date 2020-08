Coronavirus, il Lazio ai livelli di maggio: «A rischio la riapertura delle scuole». Richeldi (Cts): «Dipenderà dai contagi» (Di domenica 16 agosto 2020) Aumentano i casi di Coronavirus in Italia e, contestualmente, aumentano anche i focolai sparsi su tutto il territorio nazionale. Secondo l’ultimo rapporto dell’Istituto Superiore di Sanità e del ministero della Salute sono 925 quelli identificati, con un aumento di 225 nella prima settimana di agosto. Focolai che vedono un sempre minor coinvolgimento di persone anziane, a fronte di una diminuzione dell’età media dei contagiati, che si è stabilizzata intorno ai 40 anni. Da dove vengono? «Questi focolai vengono per circa un terzo da persone che rientrano, o entrano, nel nostro Paese da zone in cui c’è una situazione epidemiologica peggiore della nostra», spiega a Open il professor Luca Richeldi, pneumologo e componente del Comitato tecnico scientifico. «Un ... Leggi su open.online

