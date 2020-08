Coronavirus: il governo valuta la chiusura delle discoteche (Di domenica 16 agosto 2020) Coronavirus torna a far paura in Italia. Nelle ultime settimane preoccupa la crescita dei positivi e l’abbassamento dell’età media. A destare timore sono soprattutto le feste in discoteca nei luoghi all’aperto. La sera di Ferragosto e nei giorni scorsi tantissimi giovani le hanno frequentate e ciò comporta non pochi rischi per il contenimento dell’epidemia. Il governo vuole correre ai ripari ed incontra le regioni. Coronavirus, chiudono le discoteche? I numeri parlano chiaro. Il numero dei positivi è in aumento. Nella giornata di ieri oltre 600 nuovi positivi al Coronavirus. I numeri sono in aumento. Il governo potrebbe intervenire al più presto. Quest’oggi il ministro degli Affari Regionali Francesco Boccia ha convocato una ... Leggi su newspad

