Coronavirus, il governo: stop al ballo in tutta Italia. Stretta sulle mascherine nei luoghi della movida (Di lunedì 17 agosto 2020) Il governo ha deciso di sospendere il ballo in discoteche, spiagge libere, stabilimenti e nei luoghi aperti al pubblico. Previsti aiuti alle attività chiuse. mascherine obbligatorie dalle 18 alle 6 nei luoghi pubblici, anche all'aperto. Il sindacato dei locali pronto al ricorso al Tar Leggi su corriere

