Coronavirus, il giorno del lockdown. "Convocazione urgente", Conte mette le regioni spalle la muro (Di domenica 16 agosto 2020) Avanti veloci verso il lockdown delle discoteche. Il governo ha deciso di passare ai fatti dopo gli avvenimenti degli ultimi giorni e alle 16 di oggi avrà luogo una riunione urgente del coordinamento con le regioni per decidere la stretta su discoteche e locali notturni. In rappresentanza del premier Giuseppe Conte ci saranno il ministro della Salute Roberto Speranza, quello dello Sviluppo Stefano Patuanelli e quello delle regioni Francesco Boccia, che già prima di Ferragosto aveva annunciato misure più dure per far rispettare le norme anti-Coronavirus. Le immagini dell'affollatissimo concerto di Elettra Lamborghini a Gallipoli, probabilmente, sono state la goccia che ha fatto traboccare il vaso. Le regioni, riferiscono le ... Leggi su liberoquotidiano

Il Giappone ha registrato oltre 1.200 nuovi casi di coronavirus, superando i mille contagi per il terzo giorno consecutivo. Il numero totale di casi si attesta così a 55.830, inclusi i circa 700 casi ...

Papa Francesco: portate il Vangelo con voi, sul telefonino

Il Vangelo sul telefonino: per essere consultato, per essere letto. Una pagina al giorno, consiglia Papa Francesco al momento dell'Angelus. "Torno sempre al mio consiglio: portate sempre con voi una v ...

