Coronavirus, il Cts: 'Rischio 1.000 casi al giorno, inevitabili lockdown locali' (Di lunedì 17 agosto 2020) 'Sono discretamente preoccupato. Se andiamo avanti così, con l'aumento giornaliero dei casi positivi, presto supereremo mille. A un certo punto decideranno i numeri: di fronte al superamento di alcuni ... Leggi su leggo

Il mondo della scuola rischia di non ripartire se la situazione continua a peggiorare. Se l’aumento del numero dei contagi da Covid non si arresterà il ritorno alle aule potrebbe essere compromesso.Su invito della Cei, il Ministero dell’Interno ha consultato il Comitato tecnico scientifico. La Diocesi di Savona-Noli rende note le nuove disposizioni Per opportuna conoscenza e diffusione, riportia ...