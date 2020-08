Coronavirus, il bollettino oggi: 479 nuovi casi e 4 morti (Di domenica 16 agosto 2020) Coronavirus bollettino di oggi 16 agosto 2020. I numeri comunicati dal ministero della Salute per l’aggiornamento sulla pandemia da Covid-19 in Italia. Sono 479 i nuovi contagi nelle ultime 24 ore, in calo rispetto a ieri. Dall’inizio dell’emergenza sono 253.915 gli italiani che hanno contratto il virus. I decessi nelle ultime 24 ore sono stati 4; il totale delle vittime dall’inizio dell’epidemia sale così a 35.396. (segue dopo la foto) Sono 327 in più di ieri i positivi al Coronavirus. In totale i malati sono 14.733. Di questi 56 sono in terapia intensiva (uno in più di ieri) e 787 sono ricoverati con sintomi (23 in più di ieri). Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 36.807 tamponi, in calo rispetto ai 53.123 di ieri. I guariti ... Leggi su urbanpost

